Москва, , 07:06 — REGNUM МИД России объявило о создании нового департамента для реализации государственной политики в области международной информационной безопасности, сообщило 28 декабря ведомство на своей странице в Facebook.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что президент России Владимир Путин поставил свою подпись под указом о создании 42-го департамента МИД. Департамент займётся разработкой и реализацией политики России в сфере международной информационной безопасности. В числе других функций он возьмёт на себя борьбу с «использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».

42-й департамент займётся координацией усилий международных организаций и форумов в этой области. Кроме того, он обратит внимание на международно-правовые аспекты применения интернета.

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