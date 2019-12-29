Киев, , 06:03 — REGNUM Несколько десятков националистов в центре Киева устроили баррикады у выезда из Лукьяновского СИЗО. Собравшиеся выступают против передачи бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» российской стороне, сообщает 28 декабря телеканал «112 Украина».

Напротив выезда из здания СИЗО протестующие стащили мусорные баки и лавочки.

«Власть взяла ручное управление над прокурорскую системой и отдает «беркутов» России, — заявляет один из участников незаконной акции, — чтобы таким образов избавиться от ответственности за дела Майдана». Делать этого ни в коем случае нельзя, уверен мужчина, поскольку это некрасиво по отношению к родственникам погибших. Кроме того, отдавая экс-сотрудников «Беркута» без суда, Украина создает опасный прецедент.

«(Экс-президент Украины Виктор — прим. ИА REGNUM) Янукович, (бывший генеральный прокурор Украины Виктор — прим. ИА REGNUM) Пшонка и остальные… все это. будет сейчас говорить, что оно невинно», — прогнозирует последствия обмена «беркутовцев».

Напомним, Киев и республики Донбасса согласовали обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила о предоставлении Украиной 87 пленных. Донец и Луганск со своей стороны предоставят 55 человек.