Ла-Пас, , 06:03 — REGNUM Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо заявил 28 декабря, что испанские дипломаты, причастные к происшествию у резиденции посла Мексики, должны покинуть страну, сообщила газета Pagina Siete.

27 декабря боливийская полиция не допустила в резиденцию мексиканского посла в столице Боливии Ла-Пасе дипломатов, сопровождавших поверенную в делах Испании в Боливии. Как утверждают в МВД, они скрывали лица от сотрудников полиции.

Мурильо заявил, что намерен лично просить руководство страны, чтобы «эти люди» покинули Боливию. Глава МВД латиноамериканской республики считает, что должны уехать не все испанские дипломаты, лишь те, «кто нанес оскорбление боливийцам».

По мнению властей Боливии, испанские дипломаты злоупотребляли дипломатическим иммунитетом, чем нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. МИД Боливии планирует направить Испании ноту. Испанское внешнеполитическое ведомство начало расследование инцидента, произошедшего на фоне обострения отношений Мексики и временных властей Боливии.

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