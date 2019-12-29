Москва, , 04:56 — REGNUM Слова президента РФ Владимира Путина о дипломате 30-х годов Юзефе Липском вызвали реакцию в Польше так, как там не хотят признавать эту часть своей истории. Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал в своём Twitter.

Сенатор считает, что в Польше не хотят признавать часть своей истории, которая касается союзнических отношений с фашистской Германией. По его словам, Польшу изображают «невинной и безгрешной жертвой» Берлина и Москвы, при этом «история Польши говорит совсем о другом».

Ранее сообщалось, что посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии.

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