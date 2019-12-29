Каракас, , 05:04 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

Выступая перед представителями ВС в Каракасе, Мадуро рассказал, что армейские части, преследуя мятежников, обнаружили их уже на бразильской территории. Президент Венесуэлы заявил, что солдаты Боливарианской Республики могли бы перейти границу и захватить террористов, однако было принято решение «с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии». «Территория Бразилии неприкосновенна», — заявил Мадуро, добавив, что террористов надо наказывать по закону.

Ранее МИД Венесуэлы сообщил о том, что готовит запрос об экстрадиции задержанных в Бразилии дезертиров из ВС Боливарианской Республики, подозреваемых в нападении на воинскую часть.

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