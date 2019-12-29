Токио, , 05:03 — REGNUM Министерство обороны Японии с 2020 года начнёт разработку новой системы ПРО, с возможностью перехвата баллистических ракет со сложной траекторией полёта типа российских «Искандеров», для чего планируется глубокая модернизация стоящих на вооружении ракет класса «земля-воздух», сообщает 29 декабря газета Sankei.

Сейчас дальность поражения таких ракет около 100 км. С 2020 года японские вооружённые силы получат новую их модификацию, дальность которой будет повышена. Впрочем, основное их предназначение — перехвата самолетов и крылатых ракет. Другие системы ПРО, имеющиеся у Японии, тоже не в состоянии уничтожить низколетящие цели с переменной траекторией полёта. Новая система ПРО должна исправить этот недостаток.

Кроме того, минобороны Японии планирует в течение около семи лет создать новую структуру ПРО, способную перехватить гиперзвуковые ракеты противника.

Сейчас у Японии двухуровневая системой ПРО: снабжённые комплексами Aegis корабли и системы Patriot PAC-3. Также два года назад Токио приняло решение о размещении на своей территории двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore, что обострило отношения с Россией и Китаем.

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