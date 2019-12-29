Подгорица, , 04:01 — REGNUM Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории возложила ответственность за принятие закона о церквях на президента страны Мило Джукановича и заявила о решении продолжать борьбу, сообщает Черногорская митрополия.

Руководство СПЦ в Черногории возложило на президента страны ответственность за последствия, которые принесёт принятие закона о свободе вероисповедания. Позиция властей предполагает возможную конфискацию у СПЦ собственности, в том числе почитаемый в православном мире монастырь Острог.

27 декабря Митрополия заявила, что в православных храмах страны через два часа будет звучать заупокойный колокольный звон до праздника Рождества Христова, а после вечерни будут проводить особый молебен в поддержку церкви и верующих. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий предупредил, что сербское духовенство продолжит борьбу и будет создавать местные советы по защите православных святынь.

В СПЦ считают вполне вероятным, что принятие закона о церквях спровоцирует изымание сербской церковной собственности с передачей непризнанной в православном мире самозванной Черногорской «автокефальной» церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» вызвал массовые протесты в стране. Сербская православная церковь заявляет, что он ущемляет права православных христиан.

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