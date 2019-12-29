Москва, 29 декабря 2019, 03:26 — REGNUM Новый 42-й департамент МИД РФ займётся государственной политикой в сфере международной информационной безопасности. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в МИД России нового департамента. Ведомство займется «борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».
Сообщается, что департамент будет курировать международно-политические аспекты использования интернета.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии считают «делом принципа» добиться закрытия российского издания «Sputnik Эстония».
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