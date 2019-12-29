Подгорица, , 01:44 — REGNUM Протестующие против закона о церквях в Черногории вступили в перепалку с братом президента страны Мило Джукановича — Ацо Джукановичем, сообщила оппозиционная партия Демократический фронт (ДФ) на своей странице в Facebook.

Сотни протестующих в Подгорице после вечерней службы устроили марш, блокировали движение на перекрёстках. Участники протестов заблокировали автомобиль брата президента — бизнесмена Ацо Джукановича, они скандировали:

«Ацо — вор, не дадим святыни!».

Джуканович вступил в перепалку с гражданами, после чего полиция оттеснила демонстрантов от автомобиля Джукановича.

В городе Никшиче, втором по величине в Черногории, также состоялось протестное шествие граждан, начавшееся от храма Святого Василия Острожского. Демонстранты попытались заблокировать автомобильное движение, после чего полиция задержала несколько человек. Представитель ДФ Марко Ковачевич обратился к протестующим с призывом дождаться решения совета епископов Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, который соберётся 29 декабря.

Город Беране на севере Черногории также оказался охвачен протестами. Участники шествия пытались блокировать автодорогу к городу Андриевица, но были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа.

СПЦ в Черногории заявила, что во всех храмах страны каждые два часа будет звучать заупокойный колокольный звон вплоть до Рождества, а после вечерни будут проводить отдельный молебен в поддержку Церкви и верующих.

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