Москва, , 23:39 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ в провинции Идлиб, заявил 28 декабря руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«В каждом из нападений участвовало до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжёлым вооружением», — сказал он.

Отмечается, что были убиты или ранены до 30 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потерь среди военных Сирии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Боренков рассказал, что бандгруппы продолжают обстреливать районы вокруг зоны «Идлиб» в Сирии. Так, за сутки они осуществили 39 обстрела территорий, расположенных в зоне или рядом с ней. 28 декабря сообщалось, что ПВО сирийской правительственной армии отразили атаку террористов на военный аэродром в городе Хама.

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