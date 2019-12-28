Луганск, , 23:45 — REGNUM Руководитель рабочей группы Луганской Народной Республики (ЛНР) по обмену пленными Ольга Кобцева заявила о выполнении со стороны ЛНР всех условий для проведения обмена удерживаемых лиц с Киевом. Об этом 28 декабря сообщает агентство «Луганскинформцентр».

"Выражаем глубокую надежду, что украинская сторона выполнит заявленные в рамках нормандской встречи обязательства и завтра пройдёт полноценный обмен по принципу «всех установленных на всех установленных». Со стороны ЛНР для этого выполнены все необходимые условия», — отметила Кобцева.

Она подчеркнула, что по результатам проверки, длившейся на протяжении 27 и 28 декабря, почти все заявленные к обмену лица подтвердили свое согласие на прохождение этой процедуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Обмен должен состояться 29 декабря, во время которого Киев должен будет передать ЛНР и ДНР 87 человек, в свою очередь народные республики должны выдать украинской стороне 55 человек.

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