29 декабря 2019 | Время чтения 13 мин

2019 год оказался для Среднего Урала насыщенным. Чем обернулась борьба за сохранение истории и как дела со строительством второй линии метрополитена?

Дмитрий Красноухов, , 18:21 — REGNUM 2019 год в Свердловской области стал годом политической и общественной турбулентности. В регионе бушевали конфликты разного рода: одни тянулись годами и даже десятилетиями, другие вспыхнули лишь недавно. Обо всём по порядку.

Герб Свердловской области

Протесты против храма Святой Екатерины

Этими событиями Екатеринбург плотно вписал себя в политическую историю современной России. Противостояние, берущее свои корни с начала 2010-х годов, вылилось в масштабные уличные акции.

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В мае 2019 года вспыхнули многочисленные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы. Недовольство продолжалось несколько дней. На происходящее обратил внимание президент России Владимир Путин, потребовавший провести полноценный опрос жителей.

«Опрос-референдум» был проведён городскими властями 13 октября 2019 года практически бесконфликтно. Перед этим горожане и чиновники интенсивно выбирали варианты для предстоящего голосования. Теперь храм построят на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода — именно данную площадку поддержали большинство участников опроса.

Фонтан «Каменный цветок» и часовня святой Екатерины на площади Труда Владислав Фальщивомонетчик

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Можно сказать, что в «храмовом» противостоянии поставлена точка. Другой вопрос: исчезли ли причины, порождавшие конфликт, — неспособность РПЦ и власти вести диалог с общественностью?

Активное вмешательство православных активистов в жизнь общества

Практически сразу после «скверных протестов» православные активисты провели широкую общественную кампанию против рисунка Покраса Лампаса «Супрематический крест». Работа был нарисована на Площади Первой Пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля «Стенография». Противников работы возмутило, что крест нарисован на земле.

Лампас не стал обострять ситуацию и видоизменил рисунок.

Супрематический крест на площади Первой Пятилетки Екатеринбург.рф

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После лёгкой победы активисты не остановились и стали продавливать идею о переименовании улиц Екатеринбурга. Религиозные деятели настолько увлеклись этим, что расклеивали листовки со своими требованиями прямо в день опроса о храме Святой Екатерины.

Впрочем, идея, как обычно, не нашла понимания в обществе. Желание постоянно сводить счёты со своим прошлым сейчас воспринимается как болезненное. К воссозданию и восстановление люди относятся с пониманием, а к постоянной ревизии своей истории — уже нет. Мэр Екатеринбурга также высказался против переименования городских объектов.

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В 2019 году вновь проявил себя называемый в СМИ «главой секты царебожников» схиигумен Сергий (Романов). Он предрекал Екатеринбургу страшные беды, если «Супрематический крест» не будет убран, призывал снести мавзолей Ленина. Религиозный деятель уверяет свою паству, что существует Антихрист — двойник президента России.

«Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина», — заявлял Сергий.

У схиигумена нашли сеть тайных скитов в уральской тайге. Православные журналисты обвиняют старца в том, что в поселениях содержатся люди, которых разыскивают родственники.

Кроме того, представители движения «Царский крест» (связывают с Сергием Романовым) убедили гинеколога Олега Баскакова покаяться за аборты, пообещав, что в этом случае уголовное дело в отношении него развалится. Вскоре так и случилось.

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Борьба за историю в Екатеринбурге и Ревде

В Екатеринбурге после многолетней борьбы общественников за возвращение народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина — мэрия приняла решение вернуть архитектурную композицию городу.

Акция активистов движения Суть Времени, посвящённая Краснознамённой группе © ИА REGNUM

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Власти обещают, что в 2020 году группа будет возвращена на историческое место. Этого требует и прискорбный факт: 2 декабря 2019 года скончался автор памятника, выдающийся художник-конструктор Ролен Андрианович Шейн.

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Была остановлена попытка демонтировать памятник Ленину с центральной площади Ревды. Хотя администрация города проявляла редкостное упорство и не желала слушать общественников, в администрации губернатора посоветовали местным чиновникам не будить лихо — по данным соцопросов, большинство горожан не желают демонтажа памятника с площади.

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А вот попытка организовать музей тыла в Екатеринбурге была саботирована депутатами гордумы — те посчитали, что на проект не стоит тратить бюджетные деньги, и не включили средства в корректировку бюджета-2019. Тем не менее градоначальник Александр Высокинский уверен, что проект должен воплотиться в жизнь.

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В марте 2019 года прошёл съезд комитета «В защиту исторического достоинства». Общественники постановили, что в Екатеринбурге необходимо организовать работу по сохранению уже имеющихся памятников: было выявлено, что многие объекты советской эпохи находятся в неудовлетворительном состоянии, и им требуется реконструкция.

В частности, вызывает беспокойство мемориальный комплекс бойцам Революции и Гражданской войны на Ивановском кладбище, а также Вечный огонь на Площади Коммунаров и ряд других памятников и мемориальных комплексов.

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Бунт врачей

В 2019 году сразу в нескольких медучреждениях Свердловской области произошли крупные скандалы.

В Нижнем Тагиле случился массовый исход хирургов из центральной городской больницы №1 и Демидовской больницы. Специалисты ушли из-за возмутительных переработок и несоответствующих зарплат. После оглашения события в СМИ властям удалось встретиться с хирургами и убедить их остаться на своих местах с соответствующими компенсациями.

Мало денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На зарплаты жалуются и в Верхней Салде, где в сентябре 2019 года жалобу написали медики центральной горбольницы, и даже в Екатеринбурге, где до сих пор проходит служебное расследование в Областной детской клинической больнице.

Не все попытки медработников обратить внимание на свои условия работы заканчиваются успешно. В частности, медсестра из серовской больницы № 1 была вынуждена уволиться после борьбы за зарплаты у себя и своих коллег. Её соратники вскоре отошли от активной фазы противостояния, оставив медработницу одну. В результате из-за перегрузок и давления со стороны недоброжелателей женщина ушла из больницы.

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Между тем в Свердловской области растёт смертность из-за дефицита медиков.

Мусорная реформа

Как и во многих других регионах, мусорная тема стала одной из самых обсуждаемых на Среднем Урале.

После старта реформы оказалось, что у региональных операторов отсутствует должная база данных по плательщикам, которые теперь обязаны платить за услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Оплата зачастую предъявлялась в двойном или тройном размере, что вызвало большой скандал.

Мусорный полигон

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В свердловском минЖКХ постоянно докладывали об успехах реформы, о постепенном устранении нелегальных свалок и увеличении объёма поступающего мусора на полигоны региона, но с данными выводами не могли согласиться другие инстанции. В частности, уральский полпред Николай Цуканов раскритиковал высокие тарифы по услугам за вывоз мусора, а также недостаточное информирование свердловчан.

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Возникла проблема и со строительством соответствующей инфраструктуры — мусоросортировочных комплексов и новых полигонов. Наиболее крупные возмущения пошли в посёлке Шабровском на юге Екатеринбурга, где жители не хотят строительства ни комплекса, ни свалки. Власти оперативно ищут новые места для объектов и готовятся к диалогу с людьми на других территориях.

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Также в конце декабря 2019 года всплыла крайне неприглядная картина: после мусорной реформы многие кладбища на севере области превратились в помойки. Региональный оператор уже обвинил в одном из случаев администрацию кладбища.

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Политическая нестабильность

Бурлили в 2019 году не только низы, но и верхи. Крупные политические конфликты происходили в Асбесте и Екатеринбурге.

Крайне обострилась ситуация в городской думе Асбеста. Город, в котором «Единая Россия» не смогла получить депутатское большинство после выборов в 2017 году, сотрясался думскими противоречиями ещё в 2018 году. В 2019 году конфликт между представителями КПРФ и «думским меньшинством» вылился в отставку спикера Андрея Самарина и ещё ряда представителей фракции. Меньшинство же смогло консолидироваться и провести ряд своих инициатив, в частности, принять городской бюджет и изменить правила учёта кворума.

В федеральном политбюро КПРФ назвали происходящее произволом и попросили генпрокурора РФ Юрия Чайку дать правовую оценку ситуации.

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В Екатеринбурге же возникла совершенно новая расстановка политических сил после полной смены городской команды осенью 2018 года. Избранная гордума проявила себя в 2019 году гораздо более самостоятельно, нежели ожидалось. Депутаты проявили свой характер при корректировках бюджета на 2019 год: тогда парламентарии не дали мэрии средств на проектирование и строительство музея тыла (порядка 100 млн рублей) и частично отказали в тратах на медиахолдинг. Кроме того, депутаты не стали одобрять отчёт мэра Александра Высокинского за 2018 год.

В городской думе Екатеринбурга Egd.ru

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Конфликт вышел на новую ступень при принятии бюджета на 2020 год. Депутаты и спикер думы угрожали, что не примут документ в первом чтении. Парламентариев не устраивало, что мэрия якобы не слышит избранников и их пожелания, отказывается выделять деньги на социально значимые программы. Инцидент удалось урегулировать при посредничестве областных властей: мэром и спикером было заключено соглашение о намерениях, часть расходов перераспределили в пользу «депутатских наказов». Кроме того, в думе смогли получить больший контроль над бюджетными расходами мэрии благодаря предварительному рассмотрению муниципальных программ — законопроект был принят в декабре 2019 года.

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Крупные проекты

Весь 2019 год обсуждалось, каким должен стать Екатеринбург к своему 300-летнему юбилею в 2023 году. Был сформирован соответствующий оргкомитет, утверждён план мероприятий по подготовке к памятной дате. Аналогичные действия, но в меньшем масштабе, были проведены в Нижнем Тагиле, отмечающем своё 300-летие в 2022 году.

Внимание властей и горожан в связи с грядущими праздниками было приковано к проектам развития городской инфраструктуры.

В Екатеринбурге мэрия делала большой акцент на необходимости строительства второй ветки метро, а за ней и третьей ветки. В 2019 году сделано не так много — была потрачена часть средств на проектирование второй линии, а также выигран суд по земельному участку, который был ранее отдан в частные руки и под которым находится недостроенная станция метро для третьей линии. В бюджете города и области на 2020 год затраты на строительство новых веток не предусмотрены.

Строительство метро. Екатеринбург Sverdlovsk Oblast Governor's Press Service

Обнадёживает, что президент России Владимир Путин поддержал идею развития метрополитена, поэтому местные власти вновь готовятся к презентации проекта федеральным коллегам, ведь именно от вышестоящего финансирования зависит, воплотится ли идея в жизнь.

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Решилась проблемная ситуация со строительством нового зала свердловской филармонии, который хотели воздвигнуть на месте жилого дома, не признанного аварийным. В учреждении решили скупить квартиры у всех жильцов. Хотя прокуратура предостерегала филармонию о недопустимости такого действия, ближе к концу 2019 года в доме на Карла Либкнехта, 40 не осталось ни одного человека, который бы остался жить на старом месте. Это значит, что проекту быть. Впрочем, строительству нового зала теперь могут помешать экологические активисты, которые хотят защитить находящийся рядом сад Вайнера от вмешательства строителей.

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Отдельный мегапроект — проведение в 2023 году международных студенческих игр — Универсиада в Екатеринбурге. Подготовку к Универсиаде омрачило решение Всемирного антидопингого агентства (WADA) лишить Россию права проводить крупные международные соревнования. Однако спортивные чиновники уверяют, что студенческие игры всё равно пройдут в столице Среднего Урала.

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В рамках подготовки к Универсиаде будут построены новые спортивные объекты. В микрорайоне Новокольцовском строители организуют спортивную деревню и ряд построек, которые впоследствии используют для нужд уральских студентов. Также в городе начали строить Ледовую арену УГМК — объект на месте снесённой в 2018 году недостроенной телебашни.

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Наконец, в Екатеринбурге прошёл Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS) с участием президента России Владимира Путина и министров промышленности иностранных государств. Специально к GMIS был построен конгресс-центр, который обошёлся более чем в 10 млрд рублей.

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Происшествия

Свердловская область ознаменовалась в 2019 году двумя громкими коррупционными делами.

В конце 2018 года главу Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали по подозрению в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. 14 июня он был освобождён из-под домашнего ареста под залог и через несколько дней был найден мёртвым в своём доме в Подмосковье. Предположительно, Миронов покончил жизнь самоубийством.

На смерть отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он заявил, что вина Миронова не была доказана и Миронов не выдержал обрушившегося на него давления. Также глава региона призвал не превращать борьбу с коррупцией в кампанейщину.

Евгений Куйвашев и Алексей Миронов Gubernator96.ru

«К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», — сказал губернатор.

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Другое крупное дело касалось экс-главы Южного управленческого округа Михаила Астахова. В июле 2019 года его признали виновным во взяточничестве и приговорили к восьми годам лишения свободы. Позже бывшему чиновнику сменили срок на 6 лет лишения свободы условно по результатам рассмотрения апелляции. Поводом для смягчения наказания стало состояние здоровья осуждённого.

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Резонансное происшествие случилось в августе 2019 года. В Екатеринбурге произошло страшное ДТП, в ходе которого погибли два человека. Устроителем аварии называют водителя Владимира Васильева. После аварии наблюдатели фиксировали, что он находился в неадекватном состоянии.

В ходе медосвидетельствования были подменены анализы Васильева. Биологическую жидкость предоставил его отец, полковник Росгвардии. Дело продолжают расследовать, Васильев пока остаётся под арестом.

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Очевидно, что уходящий год стал крайне насыщенным для Свердловской области — происходящее в регионе интересовало как местных жителей, так и сограждан из других субъектов РФ. Часть конфликтов и процессов, начатых или продолженных в 2019 году, получат своё развитие в дальнейшем.