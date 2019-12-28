Киев, , 21:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, касающихся децентрализации власти. Сообщение об этом опубликовано на официальном интернет-портале Верховной рады Украины.

«Предоставлено на замену», — сообщается на сайте украинского парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября Владимир Зеленский распорядился завершить реформу децентрализации и провести в 2020 году местные выборы на новой основе. Законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную раду 13 декабря.

В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что децентрализация, которую пытаются провести украинские власти — это односторонний шаг, не решающий вопрос об особом статусе Донбасса. Пушилин отметил, что ДНР не признает реформу в таком виде.

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