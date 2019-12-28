Киев, , 20:38 — REGNUM Взнос Украины в бюджет Организации объединенных наций (ООН) в 2020 году будет равен $1,7 млн, что составит более 18% от общего бюджета организации на следующий год. Об этом 28 декабря сообщил на своей странице пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в социальной сети Facebbok.

По его словам, регулярный бюджет на следующий год утвержден Генеральной ассамблеей ООН в размере $3,1 млрд.

«Бюджет ООН будет наполняться за счёт взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты — 31 января. Наибольшую долю имеют Соединённые Штаты — 22%. Украина заплатит около $1,7 млн», — говорится в сообщении Николенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году Украина направит на погашение внешних долгов треть своего бюджета. Согласно проекту госбюджета, Украина в 2020 году должна направить 438,1 млрд гривен на погашение и обслуживание государственного долга.

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