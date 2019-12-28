Эрбиль, Ирак, , 20:32 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что президент Ирака Бархам Салех испытывает серьезное давление в вопросе назначения нового премьер-министра страны, об этом 28 декабря сообщает Rudaw.

«Что касается назначения будущего премьер-министра Ирака, то на президента Бархама Салиха оказывается огромное давление, что противоречит конституции», — говорится в заявлении курдского лидера.

После того, как 30 ноября 2019 года премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди выполнил требования протестующих и ушел в отставку, пост главы правительства остается вакантным.

Напомним, в соответствии с конституцией Ирака пост президента страны занимает курд. Бахрам Салех является высокопоставленным членом одной из крупнейших курдских партий — Патриотического союза Курдистана, в то время как правящая элита курдской автономии принадлежит к Демократической партии Курдистана.

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