Никосия, , 19:29 — REGNUM Спикер парламента Ливии Акила Салех Иса заявил, что вторжение турецких войск в страну может дестабилизировать весь регион, об этом 28 декабря сообщает Кипрское информационное агентство.

Парламентарий, находящийся с официальном визитом в столице Кипра, городе Никосия, подчеркнул, что будущее Ливии должны определять сами граждане, а не интервенты.

Иса попроси министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидиса проинформировать представителей Евросоюза об опасности, которую могут принести вместе с вторжением турецкие войска.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько враждующих между собой анклавов — Правительство национального согласия в городе Триполи и законодательный орган на востоке страны, поддерживаемый военным фельдмаршала Халифы Хафтара. Анкара поддерживает правительство в Триполи.

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