28 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Леонид Нерсисян, , 19:27 — REGNUM



Армения

За несколько дней до Нового года Вооружённые силы (ВС) Армении получили огромное количество вооружения, заказанного в течение последних двух лет. Речь идёт о крупнейшей оборонной сделке Еревана в истории — приобретении российских многоцелевых истребителей Су-30СМ. Кроме того, были поставлены и продемонстрированы современные российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2КМ» и более старые, но полученные в отличном состоянии и большом количестве советские ЗРК «Оса-АК» (поставщик неизвестен). Оценим, как эти поставки повлияют на баланс сил между Арменией и Азербайджаном.

Воздушное пространство Армении и Нагорно-Карабахской Республики становится крепостью.

Возможности противовоздушной обороны (ПВО) Армении и Нагорно-Карабахской Республики были достаточно серьёзными и до этих поставок — на балансе стояло не менее 5−6 дивизионов ЗРК С-300ПТ-1 и С-300ПС, те же самые «Осы», «Стрелы-10», современные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба», а также другие советские средства ПВО. Надо сказать, что имеющихся средств оказалось достаточно для того, чтобы практически полностью исключить применение авиации (помимо беспилотной) во время Апрельской войны 2016 года (тогда ВС Азербайджана попытались применить штурмовые вертолёты, однако практически сразу потеряв минимум один Ми-24G, прекратили полёты) в Нагорном Карабахе.

ЗРС С-300 George Chernilevsky

Однако возможности полученных «Тор-М2КМ» очень высоки — это одна из лучших российских систем ПВО, способная уничтожать цели противника на дальности до 16 км с высочайшей вероятностью. «Тор» прекрасно показал себя при обороне российской авиабазы Хмеймим в Сирии, во время массированных налётов беспилотников. Эти войсковые комплексы ПВО способны надёжно защитить колонны бронетехники от любых средств воздушного нападения, а также обеспечить прикрытие ЗРК большой дальности (С-300) или важных стратегических объектов от прорвавшихся целей.

Но ещё более важна работа армянской системы ПВО в комплексе с вновь приобретёнными многоцелевыми истребителями Су-30СМ — они обладают мощной радиолокационной станцией, позволяющей выявлять цели типа «истребитель» на дальности до 140 км. При этом в отличие от наземной радиолокационной станции, истребителю при полёте на большой высоте не мешают складки рельефа местности (что очень актуально в горной местности), а значит он может передавать целеуказание в том числе и наземным огневым средствам (в тот момент, когда цели для них находятся в «мёртвой зоне»). Естественно, что наземные средства обнаружения также дают целеуказания самолётам, находящимся в воздухе. Такая комплексная работа в разы повышает устойчивость и эффективность системы ПВО, которая изолированно, без истребительной авиации, как правило, не справляется с задачей нейтрализации средств авиационного нападения противника.

На сегодняшний день ВВС Азербайджана имеют в своём составе около 40 штурмовиков Су-25, 13 истребителей МиГ-29, около 26 штурмовых вертолётов Ми-24 и 24 Ми-35М. Это число заметно превышает таковое у Армении, у которой имеется 14 штурмовиков Су-25 и не более 16 вертолётов Ми-24. Однако с получением Ереваном многоцелевых истребителей Су-30СМ (и особенно, после запланированного доведения их численности с 4 до 12) это преимущество полностью нивелируется — эскадрильи этих современных истребителей вполне достаточно, чтобы безболезненно уничтожить любую из перечисленных целей, в том числе и устаревшие МиГ-29. Новые возможности же системы ПВО позволят эффективнее бороться и с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — в этом деле помогут как очень эффективные «Тор-М2КМ», так и новые «Осы-АК», которые пройдут в Армении модернизацию (по уже существующему пакету, повышающему чувствительность комплекса ночью, а также его быстродействие).

ЗРК Тор-М2 Allocer

Завоевание господства в воздухе, подавление ПВО противника и высокоточные удары

В отличие от тех же устаревающих истребителей МиГ-29 базовой модификации, Су-30СМ является многоцелевым самолётом и способен не только очень эффективно вести воздушные бои, но и наносить высокоточные удары по наземным целям, а также подавлять систему ПВО противника. При этом возможность применения противорадиолокационных ракет (наводятся на излучение радиолокаторов противника) Х-31ПД с дистанции в 250 км позволяет бороться даже с ЗРК большой дальности С-300ПМУ-2 (имеются на вооружении ВС Азербайджана), не заходя в зону их поражения. Подавление системы ПВО в сочетании с борьбой с истребителями противника позволит «вдохнуть новую жизнь» и в штурмовики Су-25, которые давно не имели никакой возможности действовать над территорией Азербайджана. Более того, видится крайне целесообразной их модернизация по пакету Су-25СМ3, позволяющему применять самолёту современное высокоточное вооружение, в целом унифицированное с таковым у Су-30СМ. Не менее важна и возможность самих Су-30СМ применять ракетное оружие по наземным целям с больших дистанцией — это создаёт дополнительную угрозу стратегически важной военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана (она возникла после приобретения Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»), что окажет сдерживающее действие на потенциального противника.

Необходимость в инфраструктуре и возможные действия Баку

Помимо закупки самих самолётов, Армении необходимо построить необходимую для них инфраструктуру, не пожалев на это сил и средств. На постсоветском пространстве (включая Россию), можно очень часто увидеть одинаковую картину — дорогостоящая боевая авиация, стоящая под открытым небом круглый год. Даже если забыть о том, что в таком случае техника ветшает быстрее, речь идёт о простой безопасности — удар по авиабазе кассетными боеприпасами выведет из строя большую часть самолётов. Если же на авиабазе построены качественные железобетонные ангары, то пробить их можно только прямым попаданием боеприпаса с проникающей боевой частью, при этом самолёты в других ангарах не пострадают. Также необходимо восстановление нескольких советских взлётно-посадочных полос, чтобы боевая авиация имела несколько резервных аэродромов.

Истребитель Су-30 СМ Mil.ru

Что касается реакции Азербайджана, то она наверняка будет заключаться в закупке новых истребителей — пока открытым вопросом остаётся, кто выступит поставщиком. Вероятно, в Баку попробуют провести переговоры с Москвой и убедить в необходимости дать ход сделке по закупке Су-35С или тех же Су-30СМ. Слухи об интересе к истребителям пятого поколения Су-57 пока выглядят искусственными — этот самолёт ещё просто не готов к экспорту. Если Россия в очередной раз откажет в сделке, или её условия не устроят азербайджанское руководство, то, вероятно, будут приобретены китайские истребители JF-17, выпускающиеся по лицензии в Пакистане. Эти машины практически по всем параметрам уступают Су-30СМ, но могут быть закуплены в большем количестве, с целью хоть как-то восстановить паритет. Надо отметить, что для Баку подобные вопросы не только военные, но и политические — государственная пропаганда многие годы говорит о бедности и слабости Армении, однако с 2016 года Ереван начал закупать вооружения, которых у Азербайджана нет. В итоге возникает вопрос престижа и необходимость симметричного ответа. Тем не менее, симметричная закупка тех же ОТРК или истребителей уже не влияет на то, что Армения получает всё больше возможностей по уничтожению стратегических целей на всей глубине территории противника, что в любом случае оказывает сдерживающее воздействие на Азербайджан.

Отметим, что автор этих строк сообщил о близости подписания контракта на поставку этих машин ещё в июне 2018 года, а в январе 2019 года стало известно о подписании твёрдого контракта. Стоимость одного Су-30СМ по ценам для стран ОДКБ оценивается примерно в $22,5 млн.

Подробнее: Армения приобретёт многоцелевые российские истребители Су-30СМ