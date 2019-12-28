Багдад, , 19:18 — REGNUM Протестующие в Ираке заблокировали нефтяное месторождение Нассирия, расположенное на юге страны, об этом 28 декабря сообщает Reuters.

Сотрудником предприятия пришлось завершить все работы на месторождении до тех пор, пока порядок не будет восстановлен. Нефтяное месторождение Нассирия производит порядка 90 тыс. баррелей в день.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Манифестанты недовольны высоким уровнем безработицы и коррупции в стране, а также падением уровня жизни.

В ходе демонстраций погибли свыше 450 человек, тысячи человек получили ранения. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди вынужден был уйти в отставку.

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