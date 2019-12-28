28 декабря 2019 | Время чтения 7 мин

Я не скажу за всю Россию, это должен сделать наш президент, но как русский человек скажу: чехи, не сметь играть игры вокруг нашего святого дня 9 мая! А продолжите «мериться» оккупациями, особенно их жертвами, точно не в вашу пользу закончится.

Михаил Демурин, , 19:10 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан решил поиграть на сделанном ему президентом нашей страны приглашении принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Ему, видите ли, не понравился комментарий нашего Министерства иностранных дел по поводу принятого в Чехии закона, признающего 21 августа днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Земан назвал позицию МИД России «абсолютной наглостью».

Красное знамя

Сразу задам вопрос, ответ на который дам в конце этой статьи. Что, всё-таки, является большей наглостью: подход нашего МИД или позиция, которую занял президент Земан?

Наш МИД, напомню, предложил чешской стороне не забывать о закрепленной в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года договоренности «окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году», и не включать события полувековой давности в современный политический контекст. Формулировка не без ельцинских изъянов (это я насчёт «тоталитарного прошлого»), но приемлемая.

Милош Земан, в свою очередь, ставит своё присутствие в Москве 9 мая 2020 года в зависимость от, условно говоря, «поведения России». Он делает вид, что это не ему оказана честь присутствовать на торжествах в Москве по случаю общей победы советского и чехословацкого народов над нацистской Германией, а он нам (!) оказывает честь тем, что милостиво соглашается приехать. Если же мы будем вести себя, в его понимании, плохо, так возьмёт и не приедет.

Думаю, что чешский президент хорошо знает, как начиналось освобождение Чехословакии от нацистской оккупации войсками 1-го Украинского фронта Красной Армии и находившимся в его оперативном подчинении 1-м Чехословацким армейским корпусом. Для любого чеха и словака это должно быть особое знание. Является оно важным и для нас. Вернёмся в эти дни.

Это был сентябрь 1944 года. Чтобы пересечь границу Польши и Чехословакии, нашим и чехословацким войскам предстояло освободить польский город Дукля и взять находящийся на границе с Чехословакией мощно укреплённый Дуклинский (Дукельский) перевал. На подступах к Главному Карпатскому хребту прошли кровопролитные сражения у городков Кросно, Рыманув, Беско, в горных проходах от Беско на Трнавку и у населённых пунктов Сенява и Сеньково. Благодаря мощным ударам 4-го гвардейского Кантемировского и 31-го танковых корпусов, наступавших на Дуклю с востока, управление и взаимодействие германских войск были нарушены, их система огня дезорганизована. 20 сентября одна из бригад 4-го гвардейского танкового корпуса ворвалась в населённый пункт Дукля с востока. Всё это позволило и 1-му Чехословацкому корпусу ускорить продвижение к Дукле и в тот же день войти в него с севера.

Далее 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса продолжили наступление в направлении Главного Карпатского хребта. 5 октября соединения 101-го стрелкового и 4-го гвардейского танкового корпусов начали охват левого фланга гитлеровских войск, оборонявших Дуклинский перевал. Этот маневр сопровождался тяжелейшими боями в горной местности. Правый фланг вражеской группировки охватывали соединения 67-го стрелкового корпуса Красной Армии. В ночь на 6-е октября гитлеровцы начали отвод своих войск с перевала, а утром этого дня 1-й Чехословацкий корпус отбросил немецкие подразделения прикрытия и вступил на территорию Чехословакии.

Этот давшийся большими потерями результат надо было, однако, закрепить. Сделать это было уже крайне сложно. Если по положению на середину июля в 4-м гвардейским танковом корпусе было 130 танков и САУ, то есть примерно 50 процентов от штата, то к середине октября их осталось 28. Тем не менее, этими силами совместно с 305-й и 70-й стрелковой и 17-й артиллерийской дивизиями корпус освободил стратегически важные пункты Нижня Писана и Капишова, лишив гитлеровцев возможности манёвра по единственному в этом районе шоссе и обеспечив закрепление 38-й армии на южных склонах Главного Карпатского хребта.

В день 20-летия Победы маршал бронетанковых войск Павел Павлович Полубояров, командовавший в 1944 году 4-м гвардейским танковым корпусом, сказал, что бои в Карпатах были самыми тяжёлыми за весь боевой путь корпуса в Великой Отечественной войне.

Потери в Восточно-Карпатской стратегической операции, частью которой была Карпатско-Дуклинская фронтовая операция, составили: Красная Армия — 131 910 убитых и раненых; 1-й Чехословацкий армейский корпус — 4 699 убитых и раненых.

Пишу я всё это, однако, не только и не столько для того, чтобы напомнить чехам о наших потерях при освобождении их страны. В конце концов, мы уничтожали тех, кто пришёл агрессором на наши земли, кто принёс нашему народу неисчислимые жертвы и страдания, ‑ и мы добили бы нацистов в Берлине и без помощи чехов. Я пишу это, чтобы напомнить, что Советский Союз помог чешским и словацким мужчинам, солдатам, воевавшим советским оружием и на советской технике, достойно выглядеть в качестве воинов перед своими народами. Сегодня, возможно, это и не так дорого ценится, как в те годы, но тогда ценилось.

6 октября 1944 года Людвик Свобода, командир 1-го Чехословацкого армейского корпуса, а в 1968 — 1975 годах президент ЧССР, дал интервью корреспонденту «Красной звезды». Оно приведено в его воспоминаниях «От Бузулука до Праги». Вот выдержки из этого интервью (цит. по: Кантемировцы. М.: Воениздат, 1971):

«Был бы вечно признателен, если бы не 1968 год», — скажут некоторые нынешние и в Чехии, и в Словакии, и у нас. И тут я подхожу, пожалуй, к самому главному в этой моей статье.

Мимо них, поставивших на первое место в наших отношениях 1968 год и усердно расчёсывающих эту свою рану, а также часто мимо нас, не согласных с этим, проходит один важнейший факт. Заключается он в том, что наши солдаты погибали за чехов и словаков, за Чехословакию всего 25 лет после того, как чехи и словаки вместе со своим французским командованием в качестве оккупантов оставили кровавый след на нашей земле, творя бесчисленные зверства от Поволжья и до Владивостока. Счёт их жертвам шёл и остаётся не на сотни — на десятки тысяч. И вот советские люди в 1944 году, если и не забыли это, то отставили на десятый план, и пошли в бой вместе, а порой и вместо чехов и словаков. А чехи и словаки сегодня в рядах блока НАТО ведут против нас гибридную войну, готовят войну реальную, чехи ещё и памятники наши общие оскверняют и одновременно от нас требуют, чтобы мы с уважением относились к мемориалам чехословацких оккупантов на нашей земле. Не перебор ли это?

По-моему, перебор. И обнаглел в этой ситуации не наш МИД, а чешский президент.

Я не скажу за всю Россию, это должен сделать наш президент (хотя я бы лично за такой закидон приглашение чешскому президенту на 9 мая отозвал), но как русский человек скажу: чехи, не сметь играть игры вокруг нашего святого дня 9 мая! А продолжите «мериться» оккупациями, особенно их жертвами, точно не в вашу пользу закончится.

Кстати говоря, играть игры вокруг 9 мая и другим приглашённым не советую. Нам, рядовым гражданам России, эти официальные приглашённые на празднике 9 мая не нужны. Для нас это особенный праздник — со слезами на глазах. Это наш личный, искренний праздник. Духовных наследников боевых товарищей наших отцов и дедов — да, рады будем видеть. А политическим игрунам — от ворот поворот.