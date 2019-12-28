Рига, , 19:03 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии традиционно назвала Россию в числе главных угроз Латвии, пишет портал mixnews. lv (http://mixnews.lv/).

СГБ считает, что главная разведывательная активность в Латвии будет проистекать из России, а также из ряда стран СНГ, которых РФ может использовать в своих геополитических интересах. В Службе отказались озвучивать эти государства.

Наряду с Россией угрозой для Латвии назван Китай. Подробный отчёт Службы государственной безопасности Латвии о рисках связанных с деятельностью иностранных спецслужб на территории страны будет опубликован в самом начале 2020 года.

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