Сантьяго, , 19:04 — REGNUM В результате акций протеста в Чили число жертв составило по меньшей мере 29 человек, об этом 28 декабря сообщает Associated Press.

Правозащитные организации страны призвали власти государства к скорейшему расследованию причин гибели демонстрантов.

Последним смертельным случаем стала гибель 40-летнего мужчины, спасавшегося бегством от сотрудников правопорядка. Вероятной причиной его гибели стал удар электрическим током, после его падения в яму.

Напомним, акции протеста в Чили проходят с середины октября 2019 года. Жители страны протестуют против повышения тарифов на проезд в метро в столице страны, городе Сантьяго.

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