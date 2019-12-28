Рига, , 18:40 — REGNUM Департамент Рижской Думы по образованию, культуре и спорту планирует выделить €1 млн 72 тыс. на организацию спортивных мероприятий в городе, пишет портал diena.lv.

Из них €737 тыс. 995 пойдёт на финансирование международных соревнований, €117 тыс. 165 на организацию состязаний школьников и €413 тыс. 230 на развитие любительского спорта среди горожан.

€128 тыс. предусмотрено на финансирование публичных городских катков. Общий бюджет департамента Рижской Думы по образованию, культуре и спорту составляет €345 млн. Однако, все эти средства станут доступными лишь по утверждению бюджета, что с учётом роспуска Думы может произойти лишь весной 2020 года.

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