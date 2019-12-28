Москва, , 18:43 — REGNUM Подписание мирового соглашения между правительством Украины и российской компании «Газпром» являются результатом достигнутых договоренностей глав государств во время нормандского саммита в Париже. Об этом 28 декабря заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе RT.

Он подчеркнул, что позднее данное решение обсуждалось в Германии на встрече министров энергетики двух стран и представителей «Газпрома» и «Нафтогаза».

По словам Юшкова, подписание документа является основанием для дальнейших переговоров и подписания транзитного соглашения.

«Сейчас стороны подписали документы, которые урегулируют их прежние отношения. Теперь они выходят на подписание транзитного договора на последующие годы», — отметил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров по газу.

В Газпроме сообщили о выплате $2,9 млрд украинской стороне по решению суда. В российской компании отметили, что выплата состоялась в сроки, которые предусмотрены протоколом по газовому сотрудничеству с Киевом от 20 декабря.

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