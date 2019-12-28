Рига, , 18:32 — REGNUM По итогам первого семестра в «русских школах» Латвии можно сказать о значительных сложностях в переводе исключительно на латышский язык обучения для более, чем 150 школ в Латвии, пишет портал LSM.

Трудности испытывают не только ученики, но и педагоги. Как правило, учителя и руководство школ под разными предлогами избегают общения с журналистами и обсуждения языковой реформы. Основная трудность заключается в том, что латышский в недостаточной для качественного преподавания и учёбы мере знают как учителя, так и ученики. Методическая помощь со стороны государства и Министерства образования отсутствует.

В Рижской 46 средней школе, учителя которой согласились прокомментировать реформу, отмечают ситуацию стресса в которой находится и они, и дети. Большие сложности все испытывают с таким предметом, как история. Причины — большой объём чтения, который необходим, чтобы овладеть материалом, рассказала учитель латышского Валентина Ясуланека. Схожая ситуация сложилась с преподаванием литературы, сообщила учительница Наталья Яльчик.

Кроме того, учителя отмечают, что детям трудно писать исключительно на латышском. Ведь и на своем языке в этом возрасте они допускают ошибки. Во время посещения школы, а это случилось в предрождественские дни, журналисты отметили, что музыка в школе играла не на латышском, а на русском языке.

Уже до этого отмечался уровень падения отметок и знаний в школах с русским языком обучения, по сравнению с латышскими школами. Следующий раз сравнение проведут по окончанию учебного года.

Ранее ИА REGNUM писало, что полностью обучение на латышский язык в школах Латвии произойдёт в сентябре 2021 года. Власти республики, как и представители ЕС, игнорирует мнение русского меньшинства страны несогласного с ассимиляционной сутью так называемых реформ образования с 2004 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Латвии доволен ликвидацией образования на русском языке