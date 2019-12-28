28 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Люди старшего поколения расскажут вам, что раньше в новогоднюю ночь на телеэкране показывали актёра Вячеслава Тихонова, например, или космонавта Юрия Гагарина. Кто теперь? Эксортницы и не-мужчины?

Платон Беседин, , 19:13 — REGNUM Вы хохотали над «Домом-2», вы игнорировали этот телебордель, делая вид, что его просто не существует. И что — помогло? Один нацист-диктатор с дурацкими усиками и большими комплексами говорил: «Вы можете не соглашаться с нами. Вы можете ненавидеть нас. Вы можете не замечать нас. Но ваши дети уже с нами».

Алёна Водонаева Цитата из тф Деффчонки. 2015. Россия

Так и произошло, по заветам фюрера. Академия Ксюши Собчак воспитала не одно — сразу несколько поколений. Миллионы идиотов, живущих в культе ценностей «Дом-2». Сама Собчак — политик и журналист. Бузова — главная певица. Целый рассадник прим.

Отметилась и ещё одна участница «Дома-2» — Алёна Водонаева. Она заявила следующее: «К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать». И добавила — совсем уж мразотное: «Не надо рожать рабов этому государству».

Напомню, что наша страна вновь проваливается в демографическую яму. И когда Водонаева говорит подобное, она это падение всячески подталкивает и стимулирует. Вот только мигранты из Средней Азии, а также наши кавказские граждане Алёну слушать не станут, а как рожали, так и будут рожать дальше. Русским же людям как быть?

Многодетные семьи заслужили презрения от Водонаевой — те, кто живёт в нищете, но имеет по три-четыре ребёнка. А раньше, в былые годы, разве мало было таких семей? Презирали ли их — или, наоборот, поддерживали и восторгались? Да, есть, действительно, те, кто рожает, потому что лишь бы родить, но хватает и тех, кто воспитывает детей в любви, но не имеет достатка. И не их в том вина. Эти люди — герои, совершающие в наше сложнейшее время великий подвиг.

Можно сказать: кто вообще станет слушать эту Водонаеву? Но проблема именно в том, что так мы регулярно и говорили. Бузова? Эта дурочка? Кто станет её слушать? А четырнадцать миллионов подписчиков не хотите? У Водонаевой их поменьше — два миллиона, но всё равно оцените масштаб.

Ольга Бузова Alexander Goleva

Умные дядечки продолжают посмеиваться в бороды и кулачки. Попутно они брякают что-то в духе Екклесиаста: «Всё пройдёт — пройдёт и это». Не стоит, мол, обращать внимание на халифов на час, на выползших каракатиц. Но умные дядечки не в силах и не в желании понять, что сотни тысяч молодых людей внемлют Бузовой, Собчак, Дудю больше, чем Серафиму Саровскому, Достоевскому или Пушкину. И слова Водонаевой значат для молодых людей гораздо больше, чем заявление любого депутата.

Не понимать это — не просто глупо, но преступно глупо и убийственно опасно. Потому что именно это непонимание привело нас к тому, что между поколениями в России сформировались чудовищные разрывы, когда люди не понимают друг друга настолько, словно существуют в отдельных мирах. И у власти нет идей, нет смыслов, чтобы объединить их.

Водонаева сыплет русофобскими штампами — про нищую страну, про рабов, а ей верят, как верят всей той чуши, которая льётся на уши людей, превращая их существование в кошмар. Они мечтают вырваться из него, но, на самом деле, сами загоняют себя в угол. И многие, без всяких водонаевых и бузовых, решают жить для себя, когда человек человеку — не просто волк, а инфернальный, свирепый хищник, готовый не просто толкнуть падающего, но и обглодать его труп, чтобы насытиться впрок.

Неужели Водонаева — сама мать, кстати — не видит, что отношение к детям в России и без того всё больше окрашивается чёрными красками? Вспомните ужас, который случился в этом году в Кирове. Там мать оставила свою трёхлетнюю дочь одну дома — и малышка, спасаясь от голода, пробовала есть стиральный порошок. Она мучительно умирала семь дней, пока её биологическая мамаша вела прямую трансляцию в Instagram о том, какая у неё, мамаши, красивая и яркая жизнь.

Разве это не жизнь по заветам таких, как Водонаева? Живи для себя, живи в кайф, если что — аборт или равнодушие к детям. Страшное, доведённое до абсурда, до критического предела общество потребления, пожирающее само себя, где люди — каннибалы в самом широком смысле данного слова.

У подобного общества могут быть исключительно такие проповедники, как Водонаева. Других оно не заслужило. Но и проповедники эти, замыкая порочный круг, сами создают именно такое общество. Есть дьявольщина, сатанинская усмешка и выверт лихой судьбы в том, что авторитетами становятся именно такие персонажи. Чему они могут научить? Чего реально добились? И как добивались своего позора? Они, как звучало в мюзикле «Чикаго», «знамениты лишь тем, что они знамениты».

Ксения Собчак

Но разве их не возносили на пьедестал медиа? Разве не навязывали они народу вот таких персонажей? Ведь это телевидение, социальные сети, таблоиды — матрица вбивала в головы образ таких девиц. Это она твердила нам с утра и до вечера — будь, как они, старайся быть, как они. Потому что они счастливы. Ведь их показывают в прайм-тайм. Они покупают себе роскошные шмотки и тусят на курортах только лишь потому, что в своё время их показали по телевизору, пусть и вызывали они омерзение, а после не стали заморачиваться с совестью и моралью.

Люди старшего поколения расскажут вам, что раньше в новогоднюю ночь на телеэкране показывали актёра Вячеслава Тихонова, например, или космонавта Юрия Гагарина. Кто теперь? Эксортницы и не-мужчины?

Нам показывают полых людей, на зловещую пустоту которых натянут макет «нового человека». На день рождения старшей дочери, по её просьбе, я купил огромную надувную Ариэль. Её накачали гелием — или чем там их накачивают? — чтобы она приобрела объём, прекратила быть плоской. Так и со всеми этими селебрити. Есть фантик, оболочка, которую затем надувают медиа — и существо это становится как бы объёмным, но на деле-то — внутри пустота.

Перед телевизором Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид Кроненберг. 1983. Канада

Это полые черти, которые тащат нас в ад, потому что ад — это то, что наоборот, а грех — это то, что не вовремя и не к месту. И самые страшные вещи совершаются из-за отсутствия мудрости, когда остаётся лишь внешняя пёстрая сторона, ради которой человек готов съесть другого человека. И из-за своей глупости он не в силах будет понять, что поступает мерзко. Именно это мы и наблюдаем сейчас. В прайм-тайм, где силиконовые проповедники рассказывают нам и нашим детям, как жить так, чтобы приблизить ад. Только они называют его иначе — успех.