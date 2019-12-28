Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео посетил Ирак с неофициальным визитом, об этом 28 декабря сообщает издание Mavasin News.

Как отмечает иракский информационный портал, Помпео приземлился на авиабазе Айн-эль-Асад, расположенной в провинции Анбар. Здесь находятся подразделения американских военнослужащих.

Цель визита остается неизвестной, официальной информации о визите главы американского внешнеполитического ведомства также нет.

Напомним, вооруженные силы США возглавляют международную коалицию по борьбе с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

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