Москва, , 18:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в зданиях российских аэропортов, об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

В соответствии с новым законом, курилки должны быть оборудованы непрозрачными стенами, а также системой вентиляции. Они будут доступны для пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс, а также путешествующих транзитом.

Напомним, курение в общественных местах запрещено законом от 2013 года. Он предполагает запрет на употребление табака на стадионах, в школах, в высших учебных заведениях, в больницах, в магазинах, на детских площадках, в самолетах и многих иных местах. Кроме того, реклама табака также преследуется по закону.

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