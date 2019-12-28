Кишинёв, , 17:46 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон назвал своего российского коллегу Владимира Путина «частью мировой истории», об этом 28 декабря сообщает РИА Новости.

По словам Додона, Путин непременно займет почетное место среди наиболее ярких российских государственных деятелей, при этом молдавский лидер отметил, что российский президент уже стал частью мировой истории.

«Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займет достойное место в череде ярких представителей Государства Российского», — отметил Додон в комментарии изданию.

Напомним, Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года исполняющим обязанности президента России, это было связано с тем, что прежний президент Борис Ельцин досрочно ушел в отставку, а Путин на тот момент занимал пост премьер-министра страны.

31 декабря 2019 года исполняется ровно 20 лет с того исторического события. За прошедшие годы Путин четырежды избирался на пост главы государства, также работал четыре года в должности премьер-министра страны.

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