Гонконг, Китай, , 17:30 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга разогнали акцию протеста в одном из торговых центров автономии, об этом 28 декабря сообщает Reuters.

Силовики применили против манифестантов баллончики со слезоточивым газом. Один из демонстрантов получил серию ударов по голове резиновыми дубинками, после чего был скручен полицией.

Целью протестующих было стремление нанести ущерб розничному бизнесу, действующему недалеко от границы региона с континентальным Китаем, однако благодаря работе полиции, этого сделать не удалось.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются более шести месяцев. Беспорядки начались после решения властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на территорию материкового Китая, что, по мнению демонстрантов, умаляет автономию региона.

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