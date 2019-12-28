Киев, , 17:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение выполнить достигнутую ранее договоренность по обмену удерживаемых лиц с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом 28 декабря сообщается на сайте президента Украины.

«Завтра (29 декабря — Ред.) должен быть обмен. Мы ожидаем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — заявил Зеленский во время встречи с журналистами в Ивано-Франковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Минске состоялось очередное заседание Контактной группы, на котором решаются вопросы реализации Минских договорённостей. Она должна была определить условия обмена удерживаемых лиц по схеме «всех на всех» в соответствии с решением, принятым на саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря 2019 года.

Однако, по словам представителя Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родиона Мирошника, на встрече Контактной группы в Минске не удалось достичь договорённостей по обмену удерживаемыми лицами в связи с неготовностью Киева принять необходимую для этого процедуру.

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