Подгорица, , 16:59 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

Данный закон вызвал бурю возмущения как в Сербской православной церкви, так и среди граждан страны. В настоящее время в Черногории продолжаются массовые акции протеста.

Ранее законопроект поддержали 45 депутатов, представляющих коалицию большинства в парламенте страны, оставшиеся 36 законодателей покинули Скупщину.

Решение властей предполагает конфискацию у Сербской православной церкви собственности, включая монастырь Острог, известный во всем православном мире.

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