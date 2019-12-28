Москва, , 16:17 — REGNUM Ряд иностранных государств готовит информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

По словам генерала Цаликова, работы по организации кампании с целью дискредитировать высшее руководство Вооруженных сил России ведутся через конкретные средства массовой информации.

«При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства», — сказал Цаликов.

Генерал пояснил, что готовящиеся информационные атаки направлены на подрыв уверенности граждан Российской Федерации в боеготовности и боеспособности армии России.

Цаликов подчеркнул, что сфера массовой информации и коммуникации стала ареной очень серьезного противостояния в современном мире. Информация в умелых руках превращается в мощное и довольно разрушительное оружие, отметил замминистра обороны.