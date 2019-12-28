Великий Новгород, , 16:03 — REGNUM Новым заместителем председателя правительства Новгородской области назначен Станислав Шульцев — министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о новом назначении губернатор Новгородской области Андрей Никитин, являющийся также и председателем регионального правительства, заявил сегодня, 28 декабря, на выездном заседании правительства области.

Освободившийся пост министра транспорта получил Артём Мирон.

Отметим, что Шульцев стал девятым заместителем Никитина. У новгородского губернатора — два первых зама: Вероника Минина и Сергей Сорокин, который также возглавляет администрацию губернатора Новгородской области.

Два заместителя Никитина — Александр Дронов и Ольга Колотилова — являются одновременно его заместителями как губернатора и как председателя правительства. Ещё трое являются заместителями председателя правительства Новгородской области — Евгений Богданов, Тимофей Гусев, Елена Кирилова. Кроме того, заместителем губернатора Новгородской области 13 декабря 2019 года стал Игорь Школьников — на этом посту он будет курировать вопросы внутренней политики региона.

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