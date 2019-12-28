Ивано-Франковск, Украина, , 16:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что 29 декабря должен состояться обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса. Об этом украинский лидер заявил 28 декабря входе своего визита в Ивано-Франковскую область, сообщает информационное агентство «Укринформ».

"Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», — сообщил Владимир Зеленский, находясь в селе Долгое-Калушское Ивано-Франковской области. Также данное заявление Зеленского процитировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова подтвердила информацию, что завтра, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. В ДНР также сообщили, что в результате обмена пленными Донбассу должны быть переданы 87 удерживаемых лиц, а Киеву республики Донбасса планирует передать 55 человек.

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