Цхинвал, , 19:40 — REGNUM Написав прошение о помиловании, Важа Гаприндашвили фактически признал суверенитет Республики Южная Осетия (РЮО). Так 28 декабря прокомментировал ситуацию с освобождением грузинского врача начальник информационно-аналитического управления администрации президента РЮО Юрий Вазагов, сообщает агентство «Рес».

Эксперт отметил, что несмотря на международное давление, суд Южной Осетии признал Гаприндашвили в виновным нарушении границы и назначил суровое наказание. Осужденному оставалось отбывать наказание или признать свою вину и просить о помиловании.

«Гаприндашвили ничего не оставалось, как написать прошение о помиловании на имя президента Южной Осетии, несмотря на то, что для него это означало признание суверенитета республики, вопреки его недавним громким заявлениям», — сказал Вазагов.

Он также подчеркнул, что благодаря признанию врача, образ жертвы ему создать не удалось. Таким образом, Южная Осетия переиграла организаторов провокации.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан за нарушение границы 9 ноября, а 20 декабря состоялся суд, который признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил наказание в виде тюремного срока на год и девять месяцев. 28 декабря Гаприндашвили освободили, так как его помиловал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.