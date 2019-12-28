Москва, , 15:37 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») осудил позицию Варшавы, вызвавшего посла России за заявление президента РФ Владимира Путина.

«Варшава пробивает дно, защищая отъявленного антисемита!» — считает Никонов.

Он также рассказал, что было бы, если бы российский МИД вызывал посла Польши за каждую антироссийскую выходку.

«А если бы мы вызывали в МИД польского посла за каждую антироссийскую выходку в Польше (причём, по делу, за разрушение памятников погибшим в войне с нацизмом), то ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади, где МИД и расположен», — написал парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

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