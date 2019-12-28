Москва, , 15:27 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение единых подходов к порядку осуществления полномочия региональных и муниципальных депутатов на непостоянной основе, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Предлагается установить продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), сохраняется место работы (должность) на период осуществления полномочий депутата, — не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Продолжительность сохранения места работы (должности) на период, необходимый для осуществления полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти отдельного субъекта РФ, будет определяться законом соответствующего региона, а депутата представительного органа отдельного муниципального образования уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ в обозначенных пределах.

Вместе с тем изменение существующего порядка сохранения заработной платы по основному месту работы депутата положениями проекта федерального закона не предусматривается.

Отметим, что сейчас практика «отрыва» депутата от основной работы для деятельности в региональном или муниципальном органе законодательной власти отличается. Например, за депутатом сохраняется рабочее место в течение минимум двух дней в месяц в Удмуртии и Дагестане. В Москве, Туве, Курской области депутату на работу в заксобрании дается от четырех до шести дней в месяц.