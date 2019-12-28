Вена, , 19:41 — REGNUM Освобождение грузинского врача Важи Гаприндашвили властями Южной Осетии поприветствовал государственный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 28 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

«Приветствую освобождение врача Важи Гаприндашвили. Следует избегать дальнейших задержаний, свобода передвижения должна быть обеспечена для всех людей в любое время», — заявил генсек ОБСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили, признанный виновным в незаконном пересечении границы, был освобожден решением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Указ об этом был опубликован 28 декабря. Врач в тот же день вернулся в Грузию.

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