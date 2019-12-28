Киев, , 15:37 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политике принял решение рекомендовать Раде принять в целом проект закона о рынке оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178−10) «как закон в редакции комитета». Об этом 28 декабря сообщается в пресс-службе профильного комитета Верховной рады.

«Рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, второе чтение (реестр. № 2178−10), принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета», — сказано в сообщении пресс-службы аграрного комитета.

Как написал 28 декабря на своем telegram-канале бывший депутат Рады Борислав Береза скорость «рассмотрения» столь высокого числа поправок к закону (свыше 4000 — ИА REGNUM), поясняется тем, что в комитете поправки «отклонили». «Оптом и без рассмотрения. Я не знал, что так можно в цивилизованном парламенте. Значит у нас он дикий. Да и закон о земле в том виде, что он есть сейчас, может запустить лишь дикий рынок земли», — отметил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аграрный комитет Рады должен был рассмотреть более 4,5 тысяч поправок к законопроекту об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявлял, что для изучения поправок к законопроекту профильному комитету понадобится порядка 10−12 рабочих дней. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что комитету будут выделены для изучения законопроекта дополнительные дни, которые ранее должны были быть выходными. Речь шла о 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года.

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