Киев, , 15:29 — REGNUM Суд над праворадикалом Виталием Регорем, который подозревается в нападении на журналиста издания «Шарий.net» Дмитрия Кучера, состоится сегодня, 28 декабря, в 15:30 (16:30 мск) в Киеве. Об этом 28 декабря сообщил украинский радикал Дмитрий Корчинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщил Корчинский, суд состоится в Соломенском суде города Киева. Радикал также посетовал на то, что судом над Регорем украинская власть якобы начала репрессии против патриотов, «которые возмущаются деятельностью промосковских пропагандистов».

«Всего лишь из-за нескольких слов, сказанных в адрес шестерок петушария (журналиста газеты «Правовой контроль» и издания «Шарий.net» Дмитрия Кучера — ИА REGNUM) в 15.30 хотят арестовать добровольца Виталия Регора», — написал радикал.

Согласно фрагменту документа, опубликованном 28 декабря на telegram-канале Алены Самбул, известной как «активистка» Маруся Зверобой, угрожавшая ранее президенту Владимиру Зеленскому расправой, Виталию Регору грозит на данный момент мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 60 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в ходе перерыва судебного слушания по апелляции подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, у здания суда журналиста Дмитрия Кучера окружила группа радикально настроенных граждан, среди которых выделялся Виталий Регор. Окружившие на некоторое время заблокировали журналиста у здания суда, оскорбляли его, а подозреваемый Регор облил Кучера мочой. Отметим, что ранее стало известно, что подозреваемому Регору было вручено сообщение о подозрении.

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