Киев, 28 декабря 2019, 15:29 — REGNUM Суд над праворадикалом Виталием Регорем, который подозревается в нападении на журналиста издания «Шарий.net» Дмитрия Кучера, состоится сегодня, 28 декабря, в 15:30 (16:30 мск) в Киеве. Об этом 28 декабря сообщил украинский радикал Дмитрий Корчинский на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщил Корчинский, суд состоится в Соломенском суде города Киева. Радикал также посетовал на то, что судом над Регорем украинская власть якобы начала репрессии против патриотов, «которые возмущаются деятельностью промосковских пропагандистов».
Согласно фрагменту документа, опубликованном 28 декабря на telegram-канале Алены Самбул, известной как «активистка» Маруся Зверобой, угрожавшая ранее президенту Владимиру Зеленскому расправой, Виталию Регору грозит на данный момент мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 60 суток.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в ходе перерыва судебного слушания по апелляции подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, у здания суда журналиста Дмитрия Кучера окружила группа радикально настроенных граждан, среди которых выделялся Виталий Регор. Окружившие на некоторое время заблокировали журналиста у здания суда, оскорбляли его, а подозреваемый Регор облил Кучера мочой. Отметим, что ранее стало известно, что подозреваемому Регору было вручено сообщение о подозрении.
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