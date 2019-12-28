28 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

США ведут «тонкую» и не совсем очевидную игру с Турцией. Не сумев удержать эту страну в фарватере своей политики на Ближнем Востоке, они пытаются оказывать влияние на политику Турции в отношении России, иногда переводя ее в плоскость общих интересов двух стран близки, обещая даже увеличение торгового оборота между странами до 100 миллиардов долларов.

Станислав Тарасов, , 14:40 — REGNUM



Встреча Путина и Эрдогана Иван Шилов © ИА REGNUM

На 8 января 2020 года намечен визит в Стамбул президента России Владимира Путина. Он вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии торжественного открытия газопровода «Турецкий поток». Этот визит анонсировался еще в конце ноября после очередного телефонного разговора между лидерами двух стран. Напомним, что трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Чёрного моря с территории России до побережья Турции. Пропускная его способность составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Вообще, история проекта «Турецкий поток» перенасыщена острыми геополитическими сюжетами. С геополитической точки зрения он позволил России «обойти» территорию Украины, идя по пути укрепления партнёрства с Турцией. Если бы не проблемы с Украиной, всё могло быть иначе. Проект строительства АЭС «Аккую» плюс «Турецкий поток» становятся важным и долгосрочным компонентом активизации стратегических коммуникаций между Россией и Турцией. Такой ход событий, как считает американское издание Foreign Policy, «заметно повышает региональное значение Турции», которая «переживает триумф своей газовой дипломатии». Это становится очевидным после того, когда буквально накануне открытия «Турецкого потока» Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли соединения газопровода TANAP с греческой национальной сетью в пограничном городе Ипсала. Эрдоган заявил, что Турция на шаг приблизилась к тому, чтобы стать крупным региональным энергетическим хабом, хотя объемы поставок газа из России и Азербайджана несопоставимы. Для Анкары 6 млрд кубометров, объём, который она должна получить по TANAP, равен примерно четверти импорта, который она получает от «Газпрома».

Тем не менее, Турция так обозначила вектор диверсификации источников энергоресурсов, получила возможности определенного маневрирования в ценовых вопросах. Кстати, открытие TANAP не сопровождалось какими-либо международными скандалами, в то время как сейчас США одновременно ввели санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Ограничения касаются судов, участвующих в «проектах, преемственных по отношению к любому из них». Интрига в том, что строительство «Турецкого потока» можно считать завершенным, все трубоукладчики и прочие вспомогательные суда уже покинули регион. Теперь он может обеспечивать газом Турцию, то есть половина проекта полностью реализована. Единственное, что могут сделать американцы, это помешать реализации второй части проекта по доставке российского газа в Европу, в то время как для азербайджанского газа включен «зеленый свет». По всем признакам, США не против превращения Турции в региональный энергетический хаб, хотя препятствуют выступать в этой роли Германии в центре Европы.

Санкции допускались и ранее, но разводка «Турецкого потока» с «Северным потоком — 2» выглядит интригующе. В государственном департаменте США обнародовали причины введений санкций по «Северному потоку-2», называя его «инструментом», с помощью которого Россия стремится помешать более тесной интеграции Украины с Европой и США». Правда, в свете нового соглашения по газу между Москвой и Киевом это выглядит особенно непонятным. И выходит, что в «Турецком потоке» такой угрозы Вашингтон не усматривает. В противном случае он ранее предпринял бы упредительные меры, а сейчас только грозится. Соответственно реагирует на это и Эрдоган, заявляя, что в случае введения санкций в отношении «Турецкого потока» Анкара «зеркально ответит». Однако что-то нам подсказывает, что до этого дело не дойдет, ведь на данном этапе речь идет о поставках газа лишь на турецкий внутренний рынок. На европейском направлении строительство все еще идет, для США пока не стоит вопрос о мерах по «сдерживанию» Москвы или Анкары, а защита европейской энергетической безопасности переносится на плечи Турции и Азербайджана.

Американцы ведут «тонкую» и не совсем очевидную игру с Анкарой. Не сумев удержать эту страну в фарватере своей политики на Ближнем Востоке, они пытаются оказывать влияние на политику Турции в отношении России, иногда переводя ее в плоскость общих интересов двух стран, обещая даже увеличение торгового турецко-американского оборота до 100 миллиардов долларов. Кроме этого, Вашингтон и Анкара схожим образом смотрят на ситуацию в сирийском Идлибе, хотя турки и русские предприняли и предпринимают немало совместных действий в Сирии. Эрдогану удается сохранять хорошие личные отношения с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, что позволяет ему проводить маневренную политику. Как пишет в этой связи турецкое издание Sabah, «Эрдоган дальше может пытаться конвертировать в своих геополитических интересах завязанные на Россию трубопроводные потоки, АЭС, С-400». Правда, есть турецкие эксперты, которые считают, что все как раз наоборот.

По их словам, и Путин может «связать руки и ноги Эрдогану разными проектами до такого уровня, когда ему будет что терять». Турецкий лидер завил, что намерен в январе 2020 года, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Так что предстоящая встреча в Стамбуле между Эрдоганом и Путиным обещает стать сложной и интригующей.