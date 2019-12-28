Гонконг, Китай, , 14:43 — REGNUM За последние шесть месяцев акций протеста в Гонконге, местные сотрудники правопорядка получили прибавку к зарплате на сумму свыше $17 млн, об этом 28 декабря сообщает Reuters.

Гонконгские полицейские получают многочисленные надбавки, связанные со сверхурочной работой, а также с тяжелыми условиями труда, отягчающимися массовыми демонстрациями.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются более полугода, манифестанты недовольны стремлением местных властей уменьшить права автономии по отношению к континентальному Китаю.

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