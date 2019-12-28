Анкара, , 14:29 — REGNUM Власти Турции осудили террористический акт в Нигере, в результате которого погибли 14 военнослужащих, об этом 27 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы решительно осуждаем данный террористический акт. Мы глубоко опечалены известием о нападении на колонну должностных лиц», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Напомним, 26 декабря неизвестные террористы совершили нападение на группу силовиков Нигера в районе Тиллабери, расположенном на западе государства.

В ходе продолжительного противостояния погибли семеро жандармов и семеро гвардейцев. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка.

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