Москва, , 13:12 — REGNUM Член Совфеда Франц Клинцевич считает, что вызов посла России в Польше — чисто формальный акт, а относительного причины вызова — самые резкие слова будут по делу, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

«Вызов российского посла в Польше, на мой взгляд, — чисто формальный акт. В самой Польше не могут не понимать справедливость слов президента России Владимира Путина в адрес посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Гитлера и его идею высылать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение», — заявил Клинцевич.

Сенатор отметил, что эта идея по сути нашла воплощение в создании на территории оккупированной немцами Польши множества еврейских гетто, за время существования только одного Варшавского гетто его население уменьшилось с 450 тыс. до 37 тыс. человек.

«Ну, и как по-другому в таком контексте можно оценить заявление Липского? Здесь самые резкие слова будут по делу», — сказал Клинцевич.

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

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