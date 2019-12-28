Москва, , 13:05 — REGNUM По итогам совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с аппаратом стало известно о планах работы в 2020 году.

Прежде всего, после оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию, оно намечено на 15 января, состоится совещание с участием председателей профильных комитетов, экспертов по формированию плана реализации послания, сообщили в пресс-слежбе нижней палаты парламента.

Ранее принималось решение о создании рабочей группы по реализации послания, ее возглавлял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

В феврале запланировано проведение выездного заседания Совета Думы в Московском государственном юридическом университете им. О.Е.Кутафина. Темой обсуждения станут вопросы мониторинга правоприменительной практики уже вступивших в силу законов.

Среди наиболее значимых событий весенней сессии 2020 года отметили проведение под эгидой Государственной думы Международной конференции ветеранов и детей участников Второй Мировой войны. Мероприятие пройдут накануне празднования 75-летия Победы.

В июне 2020 года планируется проведение в Москве Третьего международного форума «Развитие парламентаризма».

На совещании отдельно обсуждались направления работы советов при спикере Госдумы, в том числе созданного в 2019 году совета по гуманитарным вопросам и развитию социально-ориентированных НКО.