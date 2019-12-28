Киев, , 12:14 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал информацию о намерении Киева с февраля 2020 года начать вещание телеканала, ориентированного на жителей Донбасса. Об этом депутат написал 28 декабря на своем telegram-канале.

Бужанский отметил, что намерение украинского министерства культуры по запуску развлекательного канала для жителей Донбасса «прекрасно». «Все ж знают, им (жителям ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) так не хватает развлечений, это первое, что их интересует», — с сарказмом отметил депутат.

«Но есть нюанс, о котором забывает министерство культуры. По действующему закону о языке, на русском они могут открыть только форточку. А так, да, план потрясает своей грандиозностью», — подчеркнул украинский политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве культуры Украины анонсировали, что с февраля 2020 года планируется начало вещания телеканала для «временно оккупированных» территорий (ДНР и ЛНР — ИА REGNUM). Анонсируется, что на первом этапе телеканала будет иметь развлекательно-информационную направленность.

Читайте также: В Киеве заявили о запуске специального телеканала для населения Донбасса