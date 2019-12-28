Лондон, , 12:18 — REGNUM События 2020 года могут вынудить президента США Дональда Трампа перейти в конфронтации с КНР в «стиле холодной войны», которую Трамп пытался избежать, говорится в статье издания The Economist.

«В течение нескольких лет президент США Дональд Трамп играл роль антикитайского ястреба. События 2020 года, особенно в приграничных районах Китая и на оспариваемых территориях, на которых Пекин стремится навязать свою самодержавную волю, могут подтолкнуть Трампа к реальной ястребиной политике», — считает издание.

В целом периферийные районы Китая станут источником непредсказуемых рисков и угроз для главы Белого дома, пишет The Economist.

«В 2020 году Трамп, возможно, пожалеет, что провозгласил себя тем «избранным» , который может приструнить Китай», — говорится в статье.

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