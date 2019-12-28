Вашингтон, 28 декабря 2019, 12:20 — REGNUM Великобритания смогла избежать апокалипсиса под руководством лидера Лейбористкой партии Джереми Корбина, однако ей еще только предстоит преодолеть непростой путь многолетних торговых переговоров, заявил экономист Виллем Хендрик Буйтер в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, всеобщие выборы, прошедшие в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года, не только решили вопрос о Брексите, но и поставили под сомнение необходимость крайнего социализма, которого придерживается лидер лейбористовДжереми Корбин.
По словам эксперта, Великобритания смогла избежать очень «дорогостоящей пятилетней диверсии», поэтому неудивительно, что рынки вздохнули с облегчением после ошеломительной победы Консервативной партии.
Напомним, 12 декабря с Великобритании состоялись парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия получила 365 мест, показав лучший результат за последние 32 года. Лейбористы получили 202 места в парламенте, потеряв целых 60 мест по сравнению с предыдущими выборами.
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