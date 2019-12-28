Лондон, 28 декабря 2019, 12:22 — REGNUM В 2020 году Иран может доставить США и американским союзникам немало хлопот, говорится в статье издания The Economist.
Также в статье говорится о том, что Иран продемонстрирует США, что он «тоже умеет причинять боль».
Напомним, в 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году, заявив о необходимости нового соглашения, которое ограничило бы не только ядерную программу Тегерана, но и его программу по развитию баллистических ракет.
США восстановили антииранские экономические санкции, которые были отменены после заключения ядерного соглашения в 2015 году. В Иране отказались вести переговоры с Трампом, потребовав первоначально отменить все экономические санкции.
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