Лондон, , 12:22 — REGNUM В 2020 году Иран может доставить США и американским союзникам немало хлопот, говорится в статье издания The Economist.

«Иранский режим не рухнет в 2020 году. Скорее всего, Тегеран перезапустит большую часть своей ядерной программы, которая была остановлена в рамках ядерного соглашения. И, как загнанное в угол животное, он набросится на регион», — считает издание.

Также в статье говорится о том, что Иран продемонстрирует США, что он «тоже умеет причинять боль».

«В условиях сокращения объемов торговли Ирану особо нечего терять, поэтому он может создать проблемы в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) и доверенные лица Ирана в Йемене и Ираке нанесут новые удары по региональным союзникам Соединенных Штатов», — говорится в статье.

Напомним, в 2018 году США вышли из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году, заявив о необходимости нового соглашения, которое ограничило бы не только ядерную программу Тегерана, но и его программу по развитию баллистических ракет.

США восстановили антииранские экономические санкции, которые были отменены после заключения ядерного соглашения в 2015 году. В Иране отказались вести переговоры с Трампом, потребовав первоначально отменить все экономические санкции.

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