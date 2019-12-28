Кишинёв, , 11:43 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что президент Российской Федерации никого не наказывает, но при этом никогда не забывает о проступках. Об этом Додон заявил в интервью РИА Новости в рамках проекта посвященного 20-летию Путина во главе России.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», — сказал Додон.

Президент Молдавии добавил, что при каждой встречи с Путиным они откровенно обсуждают любые сложные вопросы. Это очень помогает достичь взаимопонимания и находить решения по проблемам, которые стоят на повестке дня российско-молдавских отношений.

Также Додон отметил, что для него было очень удивительно, что Путин, спустя десятилетия, до мельчайших деталей помнит определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений.

Напомним, что Владимир Путин летом 1999 года возглавил правительство Российской Федерации. 31 декабря 1999 года он стал исполняющим обязанности президента России. В мае 2000 года Путин выиграл президентские выборы и возглавлял страну до 2008 года (переизбравшись в 2004 году). С 2008 по 2012 годы Путин был главой правительства России. В 2012 году он снова выиграл выборы президента.